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Фекла Трофимова

Место рождения

Кукшево, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1755 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Кукшево, Егорьевск, Московская область
http://maps.yandex.ru/-/CVaH7KJh | Коломенский уезд, Высоцкая волость, деревня Кукишева
Место жительства
1795
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ГАРО ф.129, (ревизия Тимшино 1795)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феоктист Фомин

Смерть
После 1795
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино