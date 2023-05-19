Фекла Трофимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
http://maps.yandex.ru/-/CVaH7KJh | Коломенский уезд, Высоцкая волость, деревня Кукишева
Место жительства
1795
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ГАРО ф.129, (ревизия Тимшино 1795)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феоктист Фомин
Смерть
После 1795
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино