Зотов Иван Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотов Иван Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Зотов Федор

Мать ребёнка: Зотова Евфимия

Гридино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Зотов Арсений

Мать ребёнка: Зотова Евфимия

Гридино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Акилина

Мать ребёнка: Зотова Евфимия

Гридино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Зотов Леонтий

Мать ребёнка: Зотова Евфимия

Гридино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Зотов Савин

Мать ребёнка: Зотова Евфимия

Гридино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Зотова Евфимия

Гридино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Зотова Евфимия

Гридино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
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