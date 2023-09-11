Зотов Иван Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Зотов Федор
Мать ребёнка: Зотова Евфимия
Рождение ребёнка
1854
Сын: Зотов Арсений
Мать ребёнка: Зотова Евфимия
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Акилина
Мать ребёнка: Зотова Евфимия
Рождение ребёнка
1858
Сын: Зотов Леонтий
Мать ребёнка: Зотова Евфимия
Рождение ребёнка
1861
Сын: Зотов Савин
Мать ребёнка: Зотова Евфимия
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Зотова Евфимия
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Зотова Евфимия
Смерть
Неизвестно