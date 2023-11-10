Полонянкина (Широкова) Надежда Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Широков Григорий Стефанович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1895
Рождение ребёнка
01.08.1896
Дочь: Пелагия Стефановна
Отец ребёнка: Полонянкин Стефан Федорович
Рождение ребёнка
05.07.1897
Дочь: Ольга Стефановна
Отец ребёнка: Полонянкин Стефан Федорович
Рождение ребёнка
28.06.1898
Дочь: Анна Стефановна
Отец ребёнка: Полонянкин Стефан Федорович
Рождение ребёнка
27.05.1900
Сын: Полонянкин Иван Стефанович
Отец ребёнка: Полонянкин Стефан Федорович
Рождение ребёнка
21.06.1903
Сын: Полонянкин Петр Стефанович
Отец ребёнка: Полонянкин Стефан Федорович
Рождение ребёнка
09.03.1905
Дочь: Анастасия Стефановна
Отец ребёнка: Полонянкин Стефан Федорович
Рождение ребёнка
13.06.1906
Дочь: Александра Стефановна
Отец ребёнка: Полонянкин Стефан Федорович
Рождение ребёнка
30.07.1911
Сын: Полонянкин Валентин Стефанович
Отец ребёнка: Полонянкин Стефан Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно