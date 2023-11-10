Полонянкина (Широкова) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина (Широкова) Надежда Григорьевна

Место рождения

Петровка, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Широков Григорий Стефанович

Мать: не указана

Петровка, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.01.1895

Муж: Полонянкин Стефан Федорович

Рождение ребёнка
01.08.1896

Дочь: Пелагия Стефановна

Отец ребёнка: Полонянкин Стефан Федорович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1897

Дочь: Ольга Стефановна

Отец ребёнка: Полонянкин Стефан Федорович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1898

Дочь: Анна Стефановна

Отец ребёнка: Полонянкин Стефан Федорович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.05.1900

Сын: Полонянкин Иван Стефанович

Отец ребёнка: Полонянкин Стефан Федорович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1903

Сын: Полонянкин Петр Стефанович

Отец ребёнка: Полонянкин Стефан Федорович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.03.1905

Дочь: Анастасия Стефановна

Отец ребёнка: Полонянкин Стефан Федорович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.06.1906

Дочь: Александра Стефановна

Отец ребёнка: Полонянкин Стефан Федорович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.07.1911

Сын: Полонянкин Валентин Стефанович

Отец ребёнка: Полонянкин Стефан Федорович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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