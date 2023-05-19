Потемкин Евгений Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потемкин Евгений Леонидович

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

08.02.1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
30.01.2015

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва