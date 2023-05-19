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Потемкин Евгений Леонидович
Потемкин Евгений Леонидович
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Место рождения
Омск
, город Омск, Омская область
Дата рождения
08.02.1946
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Омск
, город Омск, Омская область
Бракосочетание
30.01.2015
Жена: скрыто настройками приватности
Москва
, город федерального значения Москва
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