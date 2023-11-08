Лешенок Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешенок Вера Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.2004

Сын: Лешенок Данила Алексеевич

Отец ребёнка: Лешенок Алексей Александрович

Рождение ребёнка
23.11.2004

Дочь: Лешенок Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Лешенок Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лешенок Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лешенок Алексей Александрович

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