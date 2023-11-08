Лешенок Вера Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.2004
Сын: Лешенок Данила Алексеевич
Отец ребёнка: Лешенок Алексей Александрович
Рождение ребёнка
23.11.2004
Дочь: Лешенок Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Лешенок Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно