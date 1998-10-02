Калинина (Володина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Володина) Евдокия

Место рождения

д. Змейка Выксунский район Горьковская обл.

Дата рождения

23.02.1924

Дата смерти

02.10.1998

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1924

Отец: Володин Алексей

Мать: Володина Аграфена

д. Змейка Выксунский район Горьковская обл.
Рождение ребёнка
26.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Владимир

д. Змейка Выксунский район Горьковская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Владимир

с.Туртапка Выксунский район Горьковская область
Смерть
02.10.1998
д. Змейка, Выксунский район, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с. Туртапка Выксунский район Нижегородская обл.
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