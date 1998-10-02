Калинина (Володина) Евдокия
Место рожденияд. Змейка Выксунский район Горьковская обл.
Дата рождения23.02.1924
Дата смерти02.10.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1924
Отец: Володин Алексей
Мать: Володина Аграфена
д. Змейка Выксунский район Горьковская обл.
Рождение ребёнка
26.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинин Владимир
д. Змейка Выксунский район Горьковская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калинин Владимир
с.Туртапка Выксунский район Горьковская область
Смерть
02.10.1998
д. Змейка, Выксунский район, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с. Туртапка Выксунский район Нижегородская обл.