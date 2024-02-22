Гамзулина Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамзулина Анна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамзулин Владимир Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамзулин Владимир Павлович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Гамзулина Вера Владимировна

Отец ребёнка: Гамзулин Владимир Павлович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Гамзулина Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Гамзулин Владимир Павлович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Гамзулина Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Гамзулин Владимир Павлович

Смерть
Неизвестно

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