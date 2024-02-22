Гамзулина Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Гамзулина Вера Владимировна
Отец ребёнка: Гамзулин Владимир Павлович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Гамзулина Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Гамзулин Владимир Павлович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Гамзулина Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Гамзулин Владимир Павлович
Смерть
Неизвестно