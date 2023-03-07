Сухих (Долгих) Марья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих (Долгих) Марья Андреевна

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Место рождения

Шугринская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шугринская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1727 и 1729

Сын: Сухих Спиридон Дмитриевич

Отец ребёнка: Сухих Дмитрий Саввинович

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1733 и 1735

Сын: Сухих Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Сухих Дмитрий Саввинович

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Сухих Дмитрий Саввинович

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухих Дмитрий Саввинович

Смерть
Неизвестно
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