Сухих (Долгих) Марья Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1727 и 1729
Сын: Сухих Спиридон Дмитриевич
Отец ребёнка: Сухих Дмитрий Саввинович
Рождение ребёнка
Между 1733 и 1735
Отец ребёнка: Сухих Дмитрий Саввинович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Сухих Дмитрий Саввинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно