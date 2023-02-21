Козлова (Павлова) Светлана Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Павлова) Светлана Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1976

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.2004

Дочь: Козлова Валерия Анатольевна

Отец ребёнка: Козлов Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
15.05.2013

Дочь: Козлова Евгения Анатольевна

Отец ребёнка: Козлов Анатолий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Анатолий Александрович

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