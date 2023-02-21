Козлова (Павлова) Светлана Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.2004
Дочь: Козлова Валерия Анатольевна
Отец ребёнка: Козлов Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
15.05.2013
Дочь: Козлова Евгения Анатольевна
Отец ребёнка: Козлов Анатолий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно