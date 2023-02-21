(Krohn) Katherine Ida
Место рожденияFunchal, Madeira
Дата рождения21.04.1867
Дата смерти14.04.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1867
Отец: Krohn Wilhelm (Heinrich)
Мать: Krohn Elisabeth Hubbard
Funchal, Madeira
Место жительства
1901
28 Belsize Park Gardens, Hampstead, London, England
Место жительства
1901
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.04.1960
Louisville, Kentucky, USA