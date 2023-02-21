(Krohn) Katherine Ida — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Krohn) Katherine Ida

(Krohn) Katherine Ida

avatar

Место рождения

Funchal, Madeira

Дата рождения

21.04.1867

Дата смерти

14.04.1960

Пол

Женский

Отец

1838 г.р.

Мать

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1867

Отец: Krohn Wilhelm (Heinrich)

Мать: Krohn Elisabeth Hubbard

Funchal, Madeira
Место жительства
1901
28 Belsize Park Gardens, Hampstead, London, England
Место жительства
1901
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.04.1960
Louisville, Kentucky, USA
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close