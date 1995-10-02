Каберов Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каберов Игорь Александрович

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Место рождения

Никулинское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

25.04.1917

Дата смерти

02.10.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Никулинское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1917
Никулинское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1938
Коктебель, Феодосия, Республика Крым
Место жительства
С 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1946 по 1952
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1960
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
02.10.1995
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
По 1995
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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