Каберов Игорь Александрович
Место рождения
Дата рождения25.04.1917
Дата смерти02.10.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1917
Место жительства
По 1938
Коктебель, Феодосия, Республика Крым
Место жительства
С 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1946 по 1952
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1960
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
02.10.1995
Место жительства
По 1995