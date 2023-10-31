Мищенко ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Мищенко Александр
Рождение ребёнка
1915
Сын: Мищенко Трофим
Отец ребёнка: Мищенко Александр
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
г.Ростов, Пролетарский р-н, 37 линия, 58/39 2 клетка, кв.13 | ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мищенко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мищенко Александр
Смерть
Неизвестно