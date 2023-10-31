Мищенко ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мищенко ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1911 г.р.
1915 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Мищенко Александр

Рождение ребёнка
1915

Сын: Мищенко Трофим

Отец ребёнка: Мищенко Александр

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
г.Ростов, Пролетарский р-н, 37 линия, 58/39 2 клетка, кв.13 | ?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мищенко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мищенко Александр

Смерть
Неизвестно
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