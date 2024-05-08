Богданова Евдокия Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Богданова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов - Григорьевич

Отец ребёнка: Богданов Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баринова (Богданова) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Богданов Григорий Фёдорович

Архангельской обл., Няндомского райна, посёлок Вандыш
Рождение ребёнка
23.10.1928

Дочь: Киселёва (Богданова) Мастрида Григорьевна

Отец ребёнка: Богданов Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
13.08.1932

Дочь: Сабакаева (Богданова) Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Богданов Григорий Фёдорович

Архангельской обл., Няндомского райна, посёлок Вандыш
Смерть
Неизвестно

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