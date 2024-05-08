Богданова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Богданов Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баринова (Богданова) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Богданов Григорий Фёдорович
Архангельской обл., Няндомского райна, посёлок Вандыш
Рождение ребёнка
23.10.1928
Дочь: Киселёва (Богданова) Мастрида Григорьевна
Отец ребёнка: Богданов Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
13.08.1932
Дочь: Сабакаева (Богданова) Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Богданов Григорий Фёдорович
Архангельской обл., Няндомского райна, посёлок Вандыш
Смерть
Неизвестно