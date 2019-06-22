Тубалова Галина Султановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1941
Дата смерти22.06.2019
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1941
Отец: Тубалов Султан Мухамеджанович
Мать: Тубалова Наталья
Рождение ребёнка
30.07.1975
Дочь: Домнина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Домнин Александр Ефимович
Рождение ребёнка
14.09.1976
Дочь: Косенкова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Домнин Александр Ефимович
Рождение ребёнка
15.10.1977
Дочь: Батенькина Людмила Александровна
Отец ребёнка: Домнин Александр Ефимович
Смерть
22.06.2019