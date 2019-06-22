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Тубалова Галина Султановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1941

Дата смерти

22.06.2019

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1941

Отец: Тубалов Султан Мухамеджанович

Мать: Тубалова Наталья

Рождение ребёнка
30.07.1975

Дочь: Домнина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Домнин Александр Ефимович

Рождение ребёнка
14.09.1976

Дочь: Косенкова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Домнин Александр Ефимович

Рождение ребёнка
15.10.1977

Дочь: Батенькина Людмила Александровна

Отец ребёнка: Домнин Александр Ефимович

Смерть
22.06.2019
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