Крюков Тимофей Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Крюков Трофим Васильевич
Мать: Надежда Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крюков Сергей (?) Тимофеевич
Мать ребёнка: Крюкова Мелания Семеновна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Крюков Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: Крюкова Мелания Семеновна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Крюкова) Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Крюкова Мелания Семеновна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Крюков Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Крюкова Мелания Семеновна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Крюкова) Феодосия Тимофеевна
Мать ребёнка: Крюкова Мелания Семеновна
Смерть
Неизвестно