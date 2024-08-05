Крюков Тимофей Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрюков Тимофей Трофимович

Крюков Тимофей Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Крюков Трофим Васильевич

Мать: Надежда Харитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Мелания Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюков Сергей (?) Тимофеевич

Мать ребёнка: Крюкова Мелания Семеновна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Крюков Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Крюкова Мелания Семеновна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Крюкова) Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Крюкова Мелания Семеновна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Крюков Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Крюкова Мелания Семеновна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Крюкова) Феодосия Тимофеевна

Мать ребёнка: Крюкова Мелания Семеновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.