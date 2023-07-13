Славнов Василий Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Славнова Ефросинья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Славнов Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Славнова Ефросинья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Славнова Ефросинья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Славнов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Славнова Ефросинья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно