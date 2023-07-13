Славнов Василий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Славнов Василий Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.

Отец: Славнов Герасим Михайлович

Мать: Славнова Александра Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Славнов Борис Васильевич

Мать ребёнка: Славнова Ефросинья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Славнов Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Славнова Ефросинья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Славнова Ефросинья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Славнов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Славнова Ефросинья Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Славнова Ефросинья Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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