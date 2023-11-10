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Клебанов Герасим Маркович

Место рождения

Березино, Краснинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Клебанов Марк

Мать: Клебанова Ирина Николаевна

Березино, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Клебанов Александр Герасимович

Мать ребёнка: Клебанова Меланья Стефановна

Рождение ребёнка
01.10.1911 ст.

Дочь: Устинья Герасимовна

Мать ребёнка: Клебанова Меланья Стефановна

Березовка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Клебанова Дарья Герасимовна

Мать ребёнка: Клебанова Меланья Стефановна

Рождение ребёнка
02.01.1913

Сын: Клебанов Иван Герасимович

Мать ребёнка: Клебанова Меланья Стефановна

Березовка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клебанова Меланья Стефановна

Смерть
Неизвестно
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