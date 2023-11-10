Клебанов Герасим Маркович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Клебанов Марк
Рождение ребёнка
1905
Сын: Клебанов Александр Герасимович
Мать ребёнка: Клебанова Меланья Стефановна
Рождение ребёнка
01.10.1911 ст.
Дочь: Устинья Герасимовна
Мать ребёнка: Клебанова Меланья Стефановна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Клебанова Дарья Герасимовна
Мать ребёнка: Клебанова Меланья Стефановна
Рождение ребёнка
02.01.1913
Сын: Клебанов Иван Герасимович
Мать ребёнка: Клебанова Меланья Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно