Ухватов Александр Ефремович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1875 ст.
Сын: Ухватов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Ухватова Параскева Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно