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Ухватов Александр Ефремович

Место рождения

Низово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Низово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.06.1875 ст.

Сын: Ухватов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Ухватова Параскева Григорьевна

Низово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ухватова Параскева Григорьевна

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно