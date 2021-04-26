Рожин Владимир Леонидович
Место рождения
Дата рождения23.08.1958
Дата смерти26.04.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1958
Отец: Рожин Леонид Романович
Бракосочетание
22.06.1985
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.12.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.07.1990
Дочь: Рыжова Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Смерть
26.04.2021
Похоронен на Южном кладбище, вместе с Рожиной Галиной Григорьевной.