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Рожин Владимир Леонидович

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Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

23.08.1958

Дата смерти

26.04.2021

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1990 г.р.

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1958

Отец: Рожин Леонид Романович

Мать: Рожина Галина Григорьевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
22.06.1985

Жена: скрыто настройками приватности

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.12.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.07.1990

Дочь: Рыжова Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Скрыто настройками приватности
Смерть
26.04.2021
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Похоронен на Южном кладбище, вместе с Рожиной Галиной Григорьевной.
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