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Богданова Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Богданов Яков Владимирович

Мать: не указана

Место жительства
До 1943
Суетово, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1943
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
расстреляна немцами за активную борьбу