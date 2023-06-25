Богданова Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Богданов Яков Владимирович
Мать: не указана
Место жительства
До 1943
Суетово, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1943
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
расстреляна немцами за активную борьбу