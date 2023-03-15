Ручкин Петр Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1888
Дата смерти17.08.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1913
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: Ручкина Ефросиния Васильевна
Рождение ребёнка
24.11.1918
Мать ребёнка: Ручкина Ефросиния Васильевна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Петроченко Валентина Петровна
Мать ребёнка: Ручкина Ефросиния Васильевна
Рождение ребёнка
30.10.1926
Мать ребёнка: Ручкина Ефросиния Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Петровна
Мать ребёнка: Ручкина Ефросиния Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нещадим Александра Петровна
Мать ребёнка: Ручкина Ефросиния Васильевна
Смерть
17.08.1979
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край