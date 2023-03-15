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Ручкин Петр Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1888

Дата смерти

17.08.1979

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1913

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: Ручкина Ефросиния Васильевна

Рождение ребёнка
24.11.1918

Сын: Ручкин Николай Петрович

Мать ребёнка: Ручкина Ефросиния Васильевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Петроченко Валентина Петровна

Мать ребёнка: Ручкина Ефросиния Васильевна

Рождение ребёнка
30.10.1926

Сын: Ручкин Борис Петрович

Мать ребёнка: Ручкина Ефросиния Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Петровна

Мать ребёнка: Ручкина Ефросиния Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нещадим Александра Петровна

Мать ребёнка: Ручкина Ефросиния Васильевна

Смерть
17.08.1979
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
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