Климов Игорь Викторович
Место рождения
Дата рождения01.05.1961
Дата смерти15.09.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1961
Бракосочетание
27.?.1985
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.06.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.03.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.09.2019