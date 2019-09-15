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Климов Игорь Викторович

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Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

01.05.1961

Дата смерти

15.09.2019

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1961

Отец: Климов Виктор Васильевич

Мать: Климова Валентина Яковлевна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
27.?.1985

Жена: скрыто настройками приватности

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.03.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
15.09.2019
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область