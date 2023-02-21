Пилипейко (Абрамова) Елизавета Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1948
Отец: Абрамов Владимир Иванович
Мать: Абрамова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1975
Дочь: Пилипейко Яна Михайловна
Отец ребёнка: Пилипейко Михаил
Рождение ребёнка
17.09.1976
Сын: Пилипейко Вадим Михайлович
Отец ребёнка: Пилипейко Михаил
Работа или профессия
Неизвестно