Пилипейко (Абрамова) Елизавета Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилипейко (Абрамова) Елизавета Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1948

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1948

Отец: Абрамов Владимир Иванович

Мать: Абрамова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
01.05.1975

Дочь: Пилипейко Яна Михайловна

Отец ребёнка: Пилипейко Михаил

Рождение ребёнка
17.09.1976

Сын: Пилипейко Вадим Михайлович

Отец ребёнка: Пилипейко Михаил

Работа или профессия
Неизвестно
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