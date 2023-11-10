Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Иван Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Зайцев Петр Иванович
Мать ребёнка: Акулина Ефимовна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Акулина Ефимовна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Акулина Ефимовна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Агрофена Ивановна
Мать ребёнка: Акулина Ефимовна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Акулина Ефимовна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Акулина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1857