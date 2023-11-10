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Иван Иванович

Место рождения

Гари, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Иван Сергеевич

Мать: не указана

Гари, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Зайцев Петр Иванович

Мать ребёнка: Акулина Ефимовна

Гари, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Акулина Ефимовна

Гари, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Зайцев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Акулина Ефимовна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Агрофена Ивановна

Мать ребёнка: Акулина Ефимовна

Гари, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Акулина Ефимовна

Гари, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Зайцев Ермолай Иванович

Мать ребёнка: Акулина Ефимовна

Гари, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Гари, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
После 1857
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