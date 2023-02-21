Куча (Смирнова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1916
Дата смерти07.04.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1935
Дочь: Чиванкова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Куча Иван Антонович
Рождение ребёнка
01.04.1939
Дочь: Митяева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Куча Иван Антонович
Рождение ребёнка
29.10.1947
Отец ребёнка: Куча Иван Антонович
Смерть
07.04.1969