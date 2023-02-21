Куча (Смирнова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куча (Смирнова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1916

Дата смерти

07.04.1969

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1935

Дочь: Чиванкова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Куча Иван Антонович

Рождение ребёнка
01.04.1939

Дочь: Митяева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Куча Иван Антонович

Рождение ребёнка
29.10.1947

Сын: Кучин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Куча Иван Антонович

Смерть
07.04.1969
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