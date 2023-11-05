Якунин Ефим Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Якунин Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1873
Дочь: Якунина Неонила Ефимовна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно