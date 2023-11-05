Якунин Ефим Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якунин Ефим Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якунин Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1873

Дочь: Якунина Неонила Ефимовна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якунин Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якунин Сергей Ефимович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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