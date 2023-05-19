Чернышёв Пётр Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения26.06.1927
Дата смерти30.03.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1927
Отец: Чернышёв Тимофей
Рождение ребёнка
08.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
30.03.1994