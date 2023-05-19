Чернышёв Пётр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышёв Пётр Тимофеевич

Место рождения

Старобелогорка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

26.06.1927

Дата смерти

30.03.1994

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1927

Отец: Чернышёв Тимофей

Мать: Чернышёва Варвара Никифоровна

Старобелогорка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Старобелогорка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.03.1994
Тольятти, Тольятти, Самарская область