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Аляева Мингильсун
Аляева Мингильсун
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.03.1952
Пол
Женский
Отец
Магасумов Ханиф (Николай)
1918 г.р.
Мать
Магасумова Минзиган Каримуловна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1952
Отец:
Магасумов Ханиф (Николай)
Мать:
Магасумова Минзиган Каримуловна
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