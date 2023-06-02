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Аляева Мингильсун

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1952

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1952

Отец: Магасумов Ханиф (Николай)

Мать: Магасумова Минзиган Каримуловна