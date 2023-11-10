Кузякин Александр Вячеславович
Место рождения
Дата рождения24.05.1964
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1964
Отец: Кузякин Вячеслав
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьмина Татьяна Георгиевна
Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно