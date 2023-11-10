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Кузякин Александр Вячеславович

Место рождения

Ручьи, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

24.05.1964

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1964

Отец: Кузякин Вячеслав

Мать: не указана

Ручьи, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.01.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Татьяна Георгиевна

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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