Новицкий Валентин Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новицкий Валентин Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новицкий Антон Антонович

Мать: Новицкая Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
?.12.1992

Сын: Новицкий Розалий Валентинович

Мать ребёнка: Тутукарова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
07.10.1994

Дочь: Новицкая Мария Валентиновна

Мать ребёнка: Тутукарова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1997

Дочь: Новицкая Лилия Валентиновна

Мать ребёнка: Тутукарова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
?.01.1999

Сын: Новицкий Антон Валентинович

Мать ребёнка: Тутукарова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
30.08.2005

Сын: Новицкий Максимилиан Валентинович

Мать ребёнка: Тутукарова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кюнней

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симен

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тойтонов Евгений Валентинович

Мать ребёнка: не указана

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