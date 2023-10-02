Новицкий Валентин Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.12.1992
Сын: Новицкий Розалий Валентинович
Мать ребёнка: Тутукарова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
07.10.1994
Дочь: Новицкая Мария Валентиновна
Мать ребёнка: Тутукарова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1997
Дочь: Новицкая Лилия Валентиновна
Мать ребёнка: Тутукарова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
?.01.1999
Сын: Новицкий Антон Валентинович
Мать ребёнка: Тутукарова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
30.08.2005
Сын: Новицкий Максимилиан Валентинович
Мать ребёнка: Тутукарова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кюнней
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симен
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тойтонов Евгений Валентинович
Мать ребёнка: не указана