Коноваленкова (Коноваленкова) Ирина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноваленкова (Коноваленкова) Ирина Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коноваленков Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1950

Сын: Симонов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Симонов Василий

Окино-Ключи, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонов Василий

Смерть
?.12.2000
Онохой, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
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