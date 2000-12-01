Коноваленкова (Коноваленкова) Ирина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.12.2000
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коноваленков Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1950
Сын: Симонов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Симонов Василий
Окино-Ключи, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симонов Василий
Смерть
?.12.2000
Онохой, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия