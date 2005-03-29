Бебелина (Балакирева) Клавдия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1920
Дата смерти29.03.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1950
Сын: Бебелин Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Бебелин Павел Иванович
Рождение ребёнка
22.05.1952
Сын: Бебелин Александр Павлович
Отец ребёнка: Бебелин Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бебелин Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.2005