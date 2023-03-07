Козаков Михаил Эммануилович
Место рождения
Дата рождения11.08.1897 ст.
Дата смерти16.12.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.08.1897 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1934
Сын: Козаков Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Гацкевич Зоя Александровна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.1954
Москва, город федерального значения Москва