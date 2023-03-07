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Козаков Михаил Эммануилович

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Место рождения

Ромодан, Полтавська область

Дата рождения

11.08.1897 ст.

Дата смерти

16.12.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1897 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ромодан, Полтавська область
Рождение ребёнка
14.10.1934

Сын: Козаков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Гацкевич Зоя Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гацкевич Зоя Александровна

Смерть
16.12.1954
Москва, город федерального значения Москва
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