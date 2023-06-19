Василиса Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1749 г.р.

Дети

Около 1767 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1781 г.р.
Около 1793 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Иван Агафонович

Отец ребёнка: Агафон Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Никифор Агафонович

Отец ребёнка: Агафон Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Платон Агафонович

Отец ребёнка: Агафон Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Егор Агафонович

Отец ребёнка: Агафон Кузьмич

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафон Кузьмич

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно