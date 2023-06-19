Василиса Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Иван Агафонович
Отец ребёнка: Агафон Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Никифор Агафонович
Отец ребёнка: Агафон Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Платон Агафонович
Отец ребёнка: Агафон Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Егор Агафонович
Отец ребёнка: Агафон Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агафон Кузьмич
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно