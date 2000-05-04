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Кондратьева Кристина Сергеевна
Кондратьева Кристина Сергеевна
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Древо
Место рождения
Каменск-Уральский
, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Дата рождения
04.05.2000
Пол
Женский
Отец
Кондратьев Сергей Владимирович
1975 г.р.
Мать
Кондратьева (Кожарина) Оксана Сергеевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.2000
Отец:
Кондратьев Сергей Владимирович
Мать:
Кондратьева Оксана Сергеевна
Каменск-Уральский
, город Каменск-Уральский, Свердловская область
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