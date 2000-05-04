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Кондратьева Кристина Сергеевна

Место рождения

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область

Дата рождения

04.05.2000

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.2000

Отец: Кондратьев Сергей Владимирович

Мать: Кондратьева Оксана Сергеевна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
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