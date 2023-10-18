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Зайцев Валерий

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Место рождения

Россия

Дата рождения

14.09.1940

Дата смерти

18.10.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1940

Отец: Зайцев Павел

Мать: Зайцева Анфиса

Россия
Бракосочетание
Между 08.01.1964 и 08.01.1966

Жена: Зайцева Светлана

Рождение ребёнка
24.01.1968

Дочь: Емельянова Лариса

Мать ребёнка: Зайцева Светлана

Россия
Рождение ребёнка
28.12.1970

Сын: Зайцев Андрей

Мать ребёнка: Зайцева Светлана

Томск, город Томск, Томская область
Развод
?.04.2005

Жена: Зайцева Светлана

Смерть
18.10.2023
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