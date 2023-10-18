Зайцев Валерий
Место рожденияРоссия
Дата рождения14.09.1940
Дата смерти18.10.2023
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1940
Отец: Зайцев Павел
Мать: Зайцева Анфиса
Россия
Бракосочетание
Между 08.01.1964 и 08.01.1966
Жена: Зайцева Светлана
Рождение ребёнка
24.01.1968
Дочь: Емельянова Лариса
Мать ребёнка: Зайцева Светлана
Россия
Рождение ребёнка
28.12.1970
Сын: Зайцев Андрей
Мать ребёнка: Зайцева Светлана
Томск, город Томск, Томская область
Развод
?.04.2005
Жена: Зайцева Светлана
Смерть
18.10.2023