Парасковья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Захар Исаков
Отец ребёнка: Исак Кондратьев
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ульяна (Иулиана) Исакова
Отец ребёнка: Исак Кондратьев
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Степанида Захарова
Отец ребёнка: Исак Кондратьев
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно