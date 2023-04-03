Парасковья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парасковья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Захар Исаков

Отец ребёнка: Исак Кондратьев

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ульяна (Иулиана) Исакова

Отец ребёнка: Исак Кондратьев

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Степанида Захарова

Отец ребёнка: Исак Кондратьев

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно