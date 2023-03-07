Трофимов Леонтий Трофимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1897
Дата смерти1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.09.1922
Синьялы, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
30.07.1923
Мать ребёнка: Васильева Татьяна Васильевна
Точное место рождения неизвестно, указан только Чебаевский воолисполком.
Смерть
1956
Тавда, Тавдинский, Свердловская область