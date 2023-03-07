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Трофимов Леонтий Трофимович

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Место рождения

Унгасемы, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Унгасемы, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
?.09.1922

Жена: Васильева Татьяна Васильевна

Синьялы, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
30.07.1923

Сын: Леонтьев Илья Леонтьевич

Мать ребёнка: Васильева Татьяна Васильевна

Унгасемы, Цивильский район, Чувашская Республика
Точное место рождения неизвестно, указан только Чебаевский воолисполком.
Смерть
1956
Тавда, Тавдинский, Свердловская область
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