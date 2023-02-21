Алексеев Евгений Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Евгений Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1991

Сын: Алексеев Денис Евгеньевич

Мать ребёнка: Алексеева Алла Юрьевна

Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Рождение ребёнка
19.05.1996

Дочь: Крымсалова Полина Евгеньевна

Мать ребёнка: Алексеева Алла Юрьевна

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