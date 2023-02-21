Алексеев Евгений Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1991
Сын: Алексеев Денис Евгеньевич
Мать ребёнка: Алексеева Алла Юрьевна
Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Рождение ребёнка
19.05.1996
Дочь: Крымсалова Полина Евгеньевна
Мать ребёнка: Алексеева Алла Юрьевна