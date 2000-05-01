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Банников Иван Владимирович
Банников Иван Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.05.2000
Пол
Мужской
Отец
Банников Владимир Витальевич
1976 г.р.
Мать
Банникова (Шадрина) Светлана Владимировна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
01.05.2000
Отец:
Банников Владимир Витальевич
Мать:
Банникова Светлана Владимировна
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