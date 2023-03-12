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Малиньков Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
1780
Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Кириловский мещанин. Член квартирной комиссии от граждан Памятная книжка новгородской губ. https://www.booksite.ru/fulltext/novg_pam/1870.pdf3 стр 144 https://www.booksite.ru/novgorod-pk/m.html
Смерть
Неизвестно
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