Шумкова Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумкова Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корякин Сергей Борисович

Мать: Корякина Наталья Леонидовна