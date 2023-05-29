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Шумкова Людмила
Шумкова Людмила
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Корякин Сергей Борисович
Мать
Корякина Наталья Леонидовна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Корякин Сергей Борисович
Мать:
Корякина Наталья Леонидовна
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