Рогачевъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Рогачевъ Петръ
Мать ребёнка: Рогачева Марфа Семенова
Рождение ребёнка
10.08.1913
Сын: Рогачевъ Федоръ
Мать ребёнка: Рогачева Марфа Семенова
Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рогачева Марфа Семенова