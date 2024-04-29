Куприн Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куприн Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Куприна Мария Нифедовна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Куприн Александр Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1923 по 1924
Сын: Куприн Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: не указана