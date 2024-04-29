Куприн Григорий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКуприн Григорий

Куприн Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куприн Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Куприна Мария Нифедовна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Куприн Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Большой Телек, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Куприн Александр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Большой Телек, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
С 1923 по 1924

Сын: Куприн Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Большой Телек, Идринский муниципальный район, Красноярский край

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