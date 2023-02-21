Холодная (Левченко) Вера Васильевна
Место рожденияПолтава, Украина
Дата рождения1893
Дата смерти16.02.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Полтава, Украина
Место жительства
С 1895
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1918
Одесса, Украина
Смерть
16.02.1919
Одесса, Украина