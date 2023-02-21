Холодная (Левченко) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодная (Левченко) Вера Васильевна

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Место рождения

Полтава, Украина

Дата рождения

1893

Дата смерти

16.02.1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтава, Украина
Место жительства
С 1895
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1918
Одесса, Украина
Смерть
16.02.1919
Одесса, Украина
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