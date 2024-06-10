Печеник (Кушнир) Галина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печеник (Кушнир) Галина Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кушнир Захар Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Печеник Вера Борисовна

Отец ребёнка: Печеник Борис Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Печеник Вера Борисовна

Отец ребёнка: Печеник Борис Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Печеник Александр Борисович

Отец ребёнка: Печеник Борис Романович

Смерть
Неизвестно

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