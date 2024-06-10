Печеник (Кушнир) Галина Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кушнир Захар Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Печеник Вера Борисовна
Отец ребёнка: Печеник Борис Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Печеник Вера Борисовна
Отец ребёнка: Печеник Борис Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Печеник Александр Борисович
Отец ребёнка: Печеник Борис Романович
Смерть
Неизвестно