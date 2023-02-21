Черепанов Савелий Перфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанов Савелий Перфирьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Ефросинья Савельевна

Мать ребёнка: Черепанова Анна

Нововоскресеновка, Шимановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Ядренкина Ксения Савельевна

Мать ребёнка: Черепанова Анна

Нововоскресеновка, Шимановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черепанова Агафья Савельевна

Мать ребёнка: Черепанова Анна

Нововоскресеновка, Шимановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манефа (Муся) Савельевна

Мать ребёнка: Черепанова Анна

Нововоскресеновка, Шимановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Федор Савельевич

Мать ребёнка: Черепанова Анна

Нововоскресеновка, Шимановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Савельевна

Мать ребёнка: Черепанова Анна

Нововоскресеновка, Шимановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно
Хабаровск
Похороны
Неизвестно
Центральное кладбище г.Хабаровска
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