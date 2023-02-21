Черепанов Савелий Перфирьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Ефросинья Савельевна
Мать ребёнка: Черепанова Анна
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Ядренкина Ксения Савельевна
Мать ребёнка: Черепанова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черепанова Агафья Савельевна
Мать ребёнка: Черепанова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манефа (Муся) Савельевна
Мать ребёнка: Черепанова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепанов Федор Савельевич
Мать ребёнка: Черепанова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Савельевна
Мать ребёнка: Черепанова Анна
Смерть
Неизвестно
Хабаровск
Похороны
Неизвестно
Центральное кладбище г.Хабаровска