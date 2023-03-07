Филёв Олег Иванович
Место рождения
Дата рождения11.09.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1972
Отец: Филёв Иван Яковлевич
Мать: Филёва Зинаида
Бракосочетание
Около 1995
Жена: Филёва Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
02.01.1997
Сын: Филёв Илья Олегович
Мать ребёнка: Филёва Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
25.11.2005
Дочь: Филёва Ксения Олеговна
Мать ребёнка: Филёва Ольга Николаевна