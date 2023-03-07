Филёв Олег Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилёв Олег Иванович

Филёв Олег Иванович

avatar

Место рождения

Луза, Лузский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

11.09.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1972

Отец: Филёв Иван Яковлевич

Мать: Филёва Зинаида

Луза, Лузский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Около 1995

Жена: Филёва Ольга Николаевна

Луза, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.01.1997

Сын: Филёв Илья Олегович

Мать ребёнка: Филёва Ольга Николаевна

Луза, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.11.2005

Дочь: Филёва Ксения Олеговна

Мать ребёнка: Филёва Ольга Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close