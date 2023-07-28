Рудоманова Евдокия Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудоманова Евдокия Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Рудоманов Марк Кириллович

Отец ребёнка: Рудоманов Кирилл

сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Рождение ребёнка
1760

Сын: Рудоманов Андрей Кириллович

Отец ребёнка: Рудоманов Кирилл

Рождение ребёнка
1763

Сын: Рудоманов Петр Кириллович

Отец ребёнка: Рудоманов Кирилл

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Марина Кирилловна

Отец ребёнка: Рудоманов Кирилл

Рождение ребёнка
1768

Сын: Рудоманов Дмитрий Кириллович

Отец ребёнка: Рудоманов Кирилл

Рождение ребёнка
1775

Сын: Рудоманов Сидор Кириллович

Отец ребёнка: Рудоманов Кирилл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудоманов Кирилл

Место жительства
Неизвестно
сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Смерть
Неизвестно
сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
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