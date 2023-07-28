Рудоманова Евдокия Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Рудоманов Марк Кириллович
Отец ребёнка: Рудоманов Кирилл
сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Рождение ребёнка
1760
Сын: Рудоманов Андрей Кириллович
Отец ребёнка: Рудоманов Кирилл
Рождение ребёнка
1763
Сын: Рудоманов Петр Кириллович
Отец ребёнка: Рудоманов Кирилл
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Марина Кирилловна
Отец ребёнка: Рудоманов Кирилл
Рождение ребёнка
1768
Сын: Рудоманов Дмитрий Кириллович
Отец ребёнка: Рудоманов Кирилл
Рождение ребёнка
1775
Сын: Рудоманов Сидор Кириллович
Отец ребёнка: Рудоманов Кирилл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рудоманов Кирилл
Место жительства
Неизвестно
сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Смерть
Неизвестно
сл. Александровка Ст.Оскольский уезд