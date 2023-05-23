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(Михачева) Дарья Михайловна
(Михачева) Дарья Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.03.1838
Пол
Женский
Отец
Михачев Михаил Кондратьевич
1813 г.р.
Мать
Михачева (Михачева) Ирина Егоровна
1810 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
14.03.1838
Отец:
Михачев Михаил Кондратьевич
Мать:
Михачева Ирина Егоровна
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